La Maison bleue confirme que Moon Jae-in et Shinzo Abe ne se retrouveront pas en tête-à-tête à Osaka

Photo : YONHAP News

Une nouvelle rencontre entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais n’aura pas lieu en marge du sommet du G20, qui sera organisé à Osaka au Japon vendredi et samedi. C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui aux journalistes un responsable de la Cheongwadae.Selon lui, Séoul est toujours prêt à tenir cette rencontre, mais Tokyo ne semble pas l’être.Interrogé sur la question de savoir si l’Archipel ne l’a pas proposée, le même responsable a répondu par la négative. Il a ajouté que si le gouvernement de Shinzo Abe fait une telle proposition sur place, Séoul sera toujours prêt à l’accepter à tout moment.A propos de la tenue du sommet Moon-Abe, certains observateurs spéculent que le Japon envisagerait de l’organiser après ses élections sénatoriales, prévues le 21 juillet. D’autres font le lien entre leurs retrouvailles et le dossier du dédommagement de Coréens que des entreprises nippones avaient fait travailler de force pendant la Seconde guerre mondiale.