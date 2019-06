Le procureur général sortant présente de nouvelles excuses pour les erreurs passées du Parquet

Photo : YONHAP News

Le procureur général Moon Moo-il va quitter son poste le 24 juillet au terme de son mandat. A un mois de son départ, il a présenté des excuses à la nation pour les erreurs que son institution a commises dans le passé. Il peut s’agir des investigations qu’il juge insuffisantes ou de la violation des droits de l’Homme.Ses excuses font suite à la récente révélation d’erreurs de cette nature par le ministère de la Justice, duquel le Parquet dépend. Le ministère avait mis en place une équipe spéciale chargée de revoir ses investigations sur les affaires passées, et c’est cette équipe qui en a récemment fait part.Selon le patron sortant, le Parquet a mené son travail avec négligence au détriment des droits de l’Homme et des droits fondamentaux des sud-Coréens. Il n’a pas non plus conservé sa neutralité sur les affaires politiques. Du coup, il a tenu à s’excuser auprès des victimes de ces erreurs et de leurs familles.Moon s’est alors engagé à faire en sorte que le Parquet n’abuse plus de son pouvoir, garde sa neutralité politique et mène des enquêtes impartiales. Et de préciser qu’il ferait réformer les systèmes et les procédures dans ce sens.