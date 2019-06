Guerre de Corée : Washington évoque sa détermination à défendre la liberté

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département d’Etat a souligné la détermination de Washington et de Séoul à défendre la liberté, à l’occasion du 69e anniversaire, hier, du déclenchement de la guerre de Corée.Sa porte-parole Morgan Ortagus a en effet écrit sur Twitter que cet anniversaire lui évoquait le courage dévoué des forces alliées et la détermination des Etats-Unis et de la Corée du Sud à protéger la liberté des attaques passées et futures. Et d’ajouter que cette histoire devrait être connue aussi bien dans la région Indo-Pacifique que dans le monde entier, et qu’elle ne devrait pas non plus être oubliée ni déformée.L’ambassade de Corée du Sud aux USA a organisé hier une cérémonie commémorative au parc dédié à la mémoire des anciens combattants de la guerre de Corée, situé à Washington. Plusieurs responsables de l’administration américaine y étaient présents.