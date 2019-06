Moon Jae-in reçoit le prince héritier d'Arabie saoudite

Photo : YONHAP News

Le prince héritier d’Arabie Saoudite entame ce mercredi une visite officielle de deux jours en Corée du Sud. Il s'agit de la première visite d'un prince héritier saoudien dans le pays depuis 1998.Aujourd’hui, Mohammed Ben Salmane, alias MBS, sera reçu à la Cheongwadae par le président Moon Jae-in pour un entretien, en marge duquel les deux pays doivent signer une série d’accords. Leur rencontre sera suivie d’un déjeuner officiel auquel seront aussi invités des chefs d’entreprise sud-coréens. Parmi eux, les patrons des quatre premiers conglomérats, dont l’héritier présomptif du groupe Samsung, Lee Jae-yong.Le gouvernement saoudien a lancé en 2016 son fameux plan national « Vision 2030 » visant à sortir le pays de sa dépendance historique au pétrole pour transformer en profondeur son économie misant notamment sur les technologies de l’information et de la communication. MBS, qui est aussi le vice-Premier ministre, échangera avec les entreprises sud-coréennes sur les pistes de coopération en la matière.L’Arabie saoudite est le principal fournisseur de pétrole de la Corée du Sud et à la fois son plus important partenaire de coopération économique parmi les pays du Moyen-Orient.