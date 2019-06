PAM : les nord-Coréens pâtissent de la « faim invisible »

Photo : YONHAP News

Les nord-Coréens souffriraient de la « faim invisible » sur fond de la pire récolte depuis dix ans en raison de la sécheresse et des inondations qui ont sévi l’an dernier. Il s’agit de carences en micronutriments, comme les vitamines et les minéraux essentiels, qui détruisent la santé à petit feu.C’est ce qu’a publié James Belgrave sur le site du Programme alimentaire mondial (PAM), après s’être rendu le mois dernier en Corée du Nord afin de mener une enquête sur la pénurie alimentaire avec l’autorisation du régime. C’est la première fois depuis sept ans qu’une telle étude a été réalisée. Une équipe composée d’experts issus de différents pays comme la France, le Canada et la Chine l’a accompagné pour interroger les habitants dans neuf régions, y compris la province de Hwanghae du Sud. Les responsables ont alors abordé les questions de l'alimentation, des dernières récoltes et de la pénurie d’eau, entre autres.Selon les envoyés, les enfants et les femmes enceintes du pays communiste seraient touchés par une faim insoupçonnée. Un enfant de moins de deux ans qui en souffre risque de pâtir de problèmes de santé toute sa vie.Belgrave a appelé les dirigeants du monde à permettre au PAM d’apporter des aides humanitaires aux nord-Coréens en précisant que cette question dépasse les enjeux géopolitiques.