Cho Kuk pressenti pour devenir ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

L’influent premier secrétaire de Moon Jae-in aux affaires civiles Cho Kuk est pressenti comme le prochain ministre de la Justice. La Cheongwadae semble le considérer comme l’un des candidats au poste. Du coup, elle serait en train de se pencher sur d'éventuels éléments de controverse dans le cas de sa nomination, et d’écouter les opinions publiques à ce sujet.Cho occupe son poste actuel depuis deux ans et un mois, la plus longue durée parmi les conseillers de Moon.Dans ce contexte, la classe politique a évoqué la possibilité qu’il se présente aux élections législatives d’avril prochain. Une information catégoriquement démentie par l’intéressé.