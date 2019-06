Moon Jae-in présentera les enjeux économiques de la paix au sommet du G20 à Osaka

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’envolera demain pour Osaka, au Japon, afin de prendre part au sommet du G20, qui s’y déroule vendredi et samedi.D’après le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison bleue Kim Hyun-chong, Moon Jae-in y présentera en premier lieu les efforts de son gouvernement pour la paix dans la péninsule et sa politique visant à ouvrir une ère dite de « l’économie de la paix », à savoir les enjeux économiques de la paix. Il participera aussi aux débats sur les sujets au cœur des préoccupations mondiales : l’économie, le commerce, les investissements, l’innovation, la vision internationale inclusive et durable, le changement climatique ou encore l’énergie.Lors de la session d’ouverture vendredi, le numéro un sud-coréen fera valoir les efforts de son gouvernement pour faire de la Corée du Sud une nation innovante et inclusive et leurs résultats. Et le lendemain, il prendra la parole au cours de la troisième session.En marge du sommet, l’occupant de la Cheongwadae aura une série d’entretiens bilatéraux avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de quatre pays : la Chine, la Russie, l’Indonésie et le Canada. Leurs discussions seront dominées par la question coréenne et les relations de Séoul avec ces pays. Moon pourrait aussi rencontrer les dirigeants argentin, néerlandais ou indien.