Budget de dépenses 2019 : le taux d’exécution du gouvernement central atteint 53 % entre janvier et mai

Le gouvernement a exécuté, pendant les cinq premiers mois de l’année, 53 % du budget de dépenses 2019. Ce qui représente une hausse de 2,2 points par rapport à la même période l’an dernier.Toujours entre janvier et mai, les chiffres sont de 44,4 % pour les collectivités locales, soit une progression de 0,8 point, là aussi sur un an.Si cette tendance se poursuit, le gouvernement central et les collectivités locales pourront atteindre haut la main leur objectif respectif de 61 % et 58,5 %, fixé pour le premier semestre de l’année. Un objectif qui n’a jamais été aussi élevé jusqu’à présent.L’emploi et les infrastructures font partie des grands chantiers prioritaires à bénéficier des crédits.