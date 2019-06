Le nombre de naissances a touché le fond en avril

Photo : YONHAP News

Le nombre de naissances a atteint son plus bas niveau dans l’histoire récente du pays du Matin clair. D’après les données de l’Institut national des statistiques (Kostat) sur l’évolution de la population, en avril dernier, 26 100 enfants ont vu le jour, enregistrant une baisse de 1 700, ou 6,1 % en glissement annuel.Le chiffre poursuit sa chute depuis décembre 2015 pour le 41e mois consécutif, et renouvelle ainsi le record en la matière pour le 37e mois de suite.Le Kostat explique cette tendance persistante par le recul du nombre des femmes en âge de procréer et la diminution des mariages, une condition souvent préalable à la naissance d'un enfant. Le nombre des couples mariés en avril s’établissait à 20 000, en baisse de 2,9 % sur un an. En revanche, le nombre de divorces a progressé de 800 pour atteindre 9 500.Malgré le déclin des nouveau-nés, la Corée du Sud n’a pas connu de décroissance démographique naturelle, en raison d’un recul de 0,4 % des décès qui s'élèvent à 23 900.