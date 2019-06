Samsung Electronics, meilleur employeur dans trois pays selon une étude

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics jouit d’une belle image à l’étranger. Tel est le résultat d'une « étude sur la marque employeur 2019 » réalisée par Randstad, une firme néerlandaise spécialisée dans les ressources humaines. L’enquête porte sur 32 pays, mais la Corée du Sud en est exclue cette fois.Sur la base de ses résultats ont été compilées les dix meilleures entreprises où il fait bon travailler, en tenant compte du revenu, des avantages pour les employés, de la stabilité de l'emploi et des possibilités d'évolution. Le géant sud-coréen de l’électronique figure au classement dans six pays, en occupant la tête en Ukraine, en Pologne et au Brésil. Il conserve sa position de leader pour la deuxième année de suite dans ces deux derniers pays, où il gère respectivement une usine d’électroménager et de téléphones portables.Samsung Electronics s’est classé 5e en Hongrie et en Malaisie. En Inde, il est descendu de deux crans pour se placer 9e, mais s’est positionné 3e dans le secteur des nouvelles technologies.Dans les principaux pays tels que les Etats-Unis, la Chine et le Japon, ce sont des firmes locales qui ont pris la tête du peloton.A en croire un responsable de l'étude, Samsung Electronics jouit d’une bonne image dans les pays qui accueillent ses usines ou ses centres de recherche. En avril dernier, il a figuré au 4e rang sur 100 dans un classement similaire au Vietnam établi par les cabinets Anphabe et Nielsen.