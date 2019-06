Dénucléarisation : Trump aurait proposé de chercher des compromis dans sa lettre adressée à Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

On en sait un peu plus sur l’« excellente » lettre que Kim Jong-un a annoncé dimanche avoir reçue de la part de Donald Trump, par le biais du Rodong Sinmun. Ce journal officiel du Parti des travailleurs a publié une photo de Kim la lisant dans son bureau.D’après une source bien informée des relations Séoul-Washington, la missive contiendrait quatre paragraphes. Trump y aurait souhaité d’abord maintenir des relations amicales avec le dirigeant nord-coréen et proposé ensuite de faire des compromis dans les négociations nucléaires entre leurs pays par de nouveaux contacts de travail.Une proposition qui est interprétée comme un changement d’attitude du chef de la Maison blanche pour faire preuve de plus de souplesse. C’est la raison pour laquelle Kim aurait exprimé sa satisfaction.Dans le même temps, Trump aurait espéré retrouver ce dernier et tenir leur nouvelle entrevue dans les meilleurs délais.A Séoul, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a annoncé y voir une manifestation claire de la part des deux parties de leur volonté de renouer le dialogue.