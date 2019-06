Météo : la pluie fait son retour par le sud du pays

Photo : YONHAP News

Ce mercredi signe peut-être le début du jangma, la saison des pluies dans la péninsule coréenne. Le front pluvieux s'est déclaré dans le sud du pays ce matin, avant de s'étendre au reste du territoire au fur et à mesure de la journée. Les précipitations doivent se poursuivre toute la nuit pour prendre fin dans la journée de jeudi.Du côté des températures, elles sont stables ou en baisse de quelques degrés par rapport à hier. Ainsi, selon Météo-Corée, on attendait 30℃ à Séoul, 29℃ à Gangneung, 27℃ à Daejeon et 25℃ à Busan.