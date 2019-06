Pyongyang accuse de nouveau le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’en est pris de nouveau à Mike Pompeo. Dans un communiqué publié aujourd’hui, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a mis en cause cette fois les récents propos tenus par le secrétaire d’Etat américain.Effectivement, ce dernier a affirmé dimanche que l’économie nord-coréenne était, à plus de 80 %, sous le coup de sanctions et que c’était une chose importante dont tout le monde doit se souvenir.Le porte-parole l’a alors accusé d’avoir mis en avant que les sanctions pourraient faire plier Pyongyang et reprendre ainsi son dialogue avec Washington. Et de dénoncer une chicane et un défi frontal à l’accord signé en juin 2018 à Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump.Le régime communiste a aussi averti que la dénucléarisation de la péninsule ne serait pas facile, tant que les décideurs politiques hostiles au Nord, comme Pompeo, resteront à leur poste.En avril, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui avait demandé sa mise à l'écart des discussions sur la dénucléarisation.