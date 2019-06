Moon Jae-in s’entretient à la Cheongwadae avec le prince héritier saoudien

Photo : YONHAP News

Arrivé aujourd’hui à Séoul pour un déplacement de deux jours, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, alias MBS, a été reçu par le président Moon Jae-in.En ouverture de leur sommet, le dirigeant sud-coréen a pris la parole. Il a alors espéré relever d’un cran les relations entre Séoul et Riyad. Et d’évoquer le fait que l’Arabie Saoudite est le premier fournisseur de pétrole de la Corée du Sud et à la fois son plus important partenaire de coopération économique parmi les pays du Moyen-Orient.Le chef de l’Etat a également proposé de travailler ensemble pour le succès du plan national saoudien « Vision 2030 ». Ce projet a été lancé en 2016 afin de sortir le pays de sa dépendance historique au pétrole pour transformer en profondeur son économie, misant notamment sur les technologies de l’information et de la communication. La Corée du Sud en est un pays de partenariat stratégique. Selon Moon, il y a nombre de points communs entre ce plan et la politique sud-coréenne en vue de construire une nation innovante et inclusive.L’occupant de la Cheongwadae a aussi félicité le royaume pour son organisation du sommet du G20 en 2020.De son côté, Mohammed ben Salmane a évoqué le fait que les deux pays sont des partenaires stratégiques dans divers domaines allant de la sécurité à la culture.La visite de MBS à Séoul est l’occasion pour Séoul et Riyad de signer une série d’accords de coopération. Ils concernent en particulier les voitures respectueuses de l’environnement et l’économie de l’hydrogène.