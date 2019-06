Moon : un 3e sommet nord-coréano-américain pourrait accélérer le processus de paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est dit optimiste quant à l'organisation d'un nouveau sommet entre Pyongyang et Washington, à en juger par la volonté ferme de leurs dirigeants, tout en faisant allusion à leur échange de lettres.Moon Jae-in a fait part de ce pronostic lors d'une interview conjointe par écrit avec l'agence de presse sud-coréenne Yonhap ainsi que six autres presses dont l'AFP, en amont du sommet du G20 prévu cette semaine au Japon.Pour le chef de l'Etat sud-coréen, le moment est presque venu pour la 3e rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a étayé son point de vue par les condoléances transmises par le Nord au décès de l'épouse de l'ancien président Kim Dae-jung et l'intention de reprise du dialogue réaffirmé par son jeune leader au cours de sa dernière rencontre avec le président chinois Xi Jinping.Par ailleurs, Moon a fait état pour la première fois de sa vision sur la dénucléarisation irréversible du régime communiste. Il pourrait s'agir de démanteler sous haute surveillance l'ensemble des installations de sa principale centrale nucléaire de Yongbyon qui déboucherait ensuite sur la « phase irréversible ».Le numéro un sud-coréen est également revenu sur les sanctions contre la Corée du Nord. D'après lui, un progrès substantiel dans le processus de reprise des pourparlers nord-coréano-américains et de dénucléarisation aurait pour effet positif la coopération économique intercoréenne. Cette éventualité conduirait la communauté internationale à lever les sanctions onusiennes à son encontre de façon partielle ou progressive.Enfin, le président Moon a tenu à souligner que la clé du processus de dénucléarisation résidait dans la dénucléarisation complète par le dialogue et la pérennisation d'une paix durable dans la péninsule à travers la déclaration de la fin de la guerre et la signature d'un dispositif de paix. Il a souhaité que toutes ces possibilités aillent de l'avant durant son mandat.