Séoul et Jakarta conviennent d’élargir leur coopération dans les industries clés

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et indonésien de l’Industrie ont discuté, hier à Séoul, des moyens d’élargir les échanges commerciaux et leur coopération dans les industries clés.A cette occasion, Sung Yun-mo a notamment demandé à Airlangga Hartarno de faire en sorte que l’accord de partenariat économique compréhensif (CEPA) entre les deux pays soit conclu avant la fin de cette année.Lancées en 2012, les négociations en vue de conclure ce traité commercial ont été relancées en février dernier après avoir été suspendues en 2014. Le 9e round des pourparlers est prévu ce mois-ci en Australie. L’Indonésie est le 12e partenaire commercial de la Corée du Sud avec un total de 20 milliards d’euros d’échanges l’an dernier.Les deux ministres ont également échangé sur les moyens d’inciter davantage d’entreprises sud-coréennes à s’implanter en Indonésie, notamment dans les domaines de la sidérurgie, de la pétrochimie et de l’automobile. De nombreuses compagnies sud-coréennes de ces secteurs sont déjà présentes en Indonésie.