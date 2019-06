Le moral des entrepreneurs en hausse en juin

Photo : Getty Images Bank

Porté par l’exécution accélérée du budget de l'Etat dans les infrastructures, notamment dans les routes et la communication, l’indice de confiance (BSI) chez les hommes d’affaires a progressé d’un point en juin par rapport au mois précédent, de 73 à 74.Selon l’annonce faite aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le BSI des industries manufacturières a reculé d’un point en affichant 75, mais la hausse de trois points de cet indice dans les autres secteurs a contribué à ce rebond de la confiance de l’ensemble des patrons du pays.En ce qui concerne les plus grandes difficultés auxquels ils sont confrontés, plus d’un patron sur cinq a déploré le piétinement de la demande intérieure. La situation économique incertaine et l’exaspération de la concurrence ont été également évoquées.Pour rappel, un chiffre inférieur à 100 signifie que les entreprises ayant une opinion négative quant à la reprise de leurs activités sont majoritaires.