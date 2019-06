Moon Jae-in s’envole pour le sommet du G20 à Osaka

Photo : YONHAP News

Le président de la République se rend cet après-midi à Osaka, au Japon, pour le sommet du G20 qui s’y déroule demain et samedi.En marge de cette grand-messe multilatéraliste, Moon Jae-in a rendez-vous avec les dirigeants de plusieurs pays.Aujourd’hui, peu après son arrivée, il rencontrera le Chinois Xi Jinping. L’occasion pour lui de mieux connaître la position du dirigeant nord-coréen à l’égard de la reprise des négociations entre son pays et les Etats-Unis, le président chinois l’ayant rencontré lors de son déplacement à Pyongyang la semaine dernière.Les meilleurs moyens de dénucléariser complètement la péninsule et d’y pérenniser la paix s’inviteront aussi dans les discussions Moon-Xi.Demain, le locataire de la Maison bleue s’entretiendra, tard dans la nuit, avec Vladimir Poutine sur la coopération avec Moscou, une coopération nécessaire pour faire avancer les négociations nucléaires. Plus tôt, dans l’après-midi, Moon retrouvera le Premier ministre indien Narendra Modi et le président indonésien Joko Widodo afin de leur demander de soutenir le processus de paix dans la péninsule.Il prévoit également de rencontrer les leaders argentin, néerlandais et canadien.