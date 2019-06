Steve Biegun arrive aujourd’hui à Séoul pour coordonner l’agenda du sommet Moon-Trump

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la préparation du sommet sud-coréano-américain, prévu ce dimanche à Séoul, l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord arrive cet après-midi en Corée du Sud.Steve Biegun va notamment coordonner, demain, avec son homologue sud-coréen Lee Do-hoon, l’agenda de ce tête-à-tête entre Moon Jae-in et Donald Trump, et échanger des informations sur la récente situation en Corée du Nord. En fin d’après-midi, il doit s’entretenir avec le ministre de la Réunification Kim Yeon-chul.Auparavant, le département d’Etat américain a annoncé que le diplomate allait visiter la Corée du Sud entre aujourd’hui et dimanche pour rencontrer des responsables sud-coréens avant de rejoindre le secrétaire d’Etat Mike Pompeo qui accompagnera le président Trump dans son voyage en Asie.Le locataire de la Maison blanche est attendu samedi en Corée du Sud pour une visite officielle de deux jours, juste après sa participation au sommet du G20 qui se déroule demain et après-demain à Osaka, au Japon.