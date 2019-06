Sondage : près d’1 sud-Coréen sur 2 estime que la situation de la péninsule s’est améliorée depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

44 % des sud-Coréens jugent que la situation dans la péninsule s’est améliorée en se rapprochant davantage de la paix depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in, contre 29,2 % qui pensent le contraire, alors que 18,6 % estiment que presque rien n’a changé.C’est du moins ce que montre l’enquête réalisée par l’institut Real Meter auprès de 500 adultes âgés de 19 ans et plus, avec une marge d’erreur de 4,4 points.Parmi les optimistes, on trouve notamment les partisans du Minjoo, le parti présidentiel, avec 75,6 % d’avis favorables. Ils sont suivis des progressistes, avec 70,6 %, et des centristes avec 56,1 %. Par tranche d’âge, les quadragénaires ont été les plus nombreux à donner une réponse positive avec 59,4 %. Arrivent ensuite les trentenaires avec 54,6 % et les vingtenaires avec 36,2 %.En revanche, les sympathisants du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, étaient les plus pessimistes avec 62,5 % d’avis négatifs, suivis par ceux du Bareun-Avenir, la formation centriste, avec 44,1 %, et les conservateurs avec 52,1 %. 34,8 % des quinquagénaires et 34 % des soixante ans et plus ont donné une réponse négative.