KCNA : les vice-ministres nord-coréen et russe des Affaires étrangères se rencontrent à Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie ont tenu lundi à Moscou une réunion de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence officielle KCNA.Selon cette agence, le nord-Coréen Im Chon-il et son homologue russe Igor Morgulov ont échangé sur les questions d’intérêt commun, régionales et internationales.La KCNA n’a pas détaillé pour autant le contenu de leurs discussions. Les deux hommes auraient fait le point sur le bilan de la récente visite de Xi Jinping à Pyongyang. Ils auraient aussi discuté de la coopération nord-coréano-russe en matière de questions de la péninsule, en amont du sommet du G20.Mardi, la Russie a elle aussi publié un communiqué de presse sur la rencontre diplomatique avec le pays de Kim Jong-un. Elle y a annoncé que les discussions avaient porté sur la coopération bilatérale ainsi que sur la situation dans la péninsule.