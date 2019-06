Un sommet Séoul-Pékin cet après-midi en marge du G20 à Osaka

Photo : YONHAP News

Le président de la République va s’entretenir en tête-à-tête avec son homologue chinois cet après-midi en marge du sommet du G20 qui se déroulera demain et après-demain à Osaka, au Japon. Il s’agit du 5e sommet entre Moon Jae-in et Xi Jinping.L’attention se porte notamment sur les résultats de la visite, la semaine dernière, du président chinois en Corée du Nord. Ainsi, le locataire de la Maison bleue devrait écouter le plan du dirigeant Kim Jong-un sur la dénucléarisation et demander la coopération de Pékin sur la question coréenne.Demain et dimanche, des rencontres d'une importance primordiale pour la reprise du dialogue nucléaire Washington-Pyongyang vont s’enchaîner, notamment un sommet avec le président russe Vladimir Poutine prévu demain et un autre avec le président américain Donald Trump dimanche à Séoul.