Le couple d’acteurs stars Song Hye-kyo et Song Joong-ki souhaite le divorce

Photo : YONHAP News

Fin d’un conte de fées. L’acteur de renom sud-coréen Song Joong-ki a demandé, hier, une demande de médiation au tribunal pour le divorce d’avec son épouse Song Hye-kyo, également une des actrices les plus connues du pays.Les deux vedettes se sont mariées en octobre 2017, après avoir joué ensemble dans le feuilleton télévisé « Les descendants du soleil », qui a connu un immense succès, non seulement en Corée du Sud, mais également dans toute l’Asie, notamment en Chine.Selon le communiqué de presse publié aujourd’hui par la partie du mari, le couple souhaite engager une procédure de divorce à l’amiable, sans préciser toutefois la cause de leur séparation. Le côté de l’épouse a également publié un communiqué en expliquant cette décision par une différence de personnalité, tout en appelant à ne pas répandre de rumeurs sans fondement sur la cause du divorce.