La ville de Séoul appelle un parti pro-Park Geun-hye à démanteler ses tentes installées sur la place Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a lancé un ultimatum à la formation Notre Parti Républicain, lui demandant de démanteler les tentes qu'elle a installées sur la place Gwanghwamun, en plein centre de la capitale.Il s’agit d’un petit parti d’extrême-droite qui soutient l’ex-présidente Park Geun-hye. Il avait installé des tentes le 10 mai dernier en appelant à la mise en liberté de cette dernière, incarcérée depuis mars 2017. La ville de Séoul les a retirées de force mardi, mais depuis, ses partisans les ont réinstallées, en portant leur nombre de six à huit.La municipalité a également demandé à la police de protéger les installations autour de la place, en renforçant la garde autour du site et en empêchant l’introduction de matériaux pour l’installation de nouvelles tentes.De son côté, la formation pro-Park Geun-hye a affirmé qu’elle allait porter plainte contre le maire et la municipalité de Séoul, en avançant que de nombreux membres ont été blessés au cours de l’opération de démantèlement. Son représentant a cependant laissé ouverte la possibilité de démonter les tentes de manière temporaire au cours de la visite du président américain Donald Trump à Séoul samedi et dimanche.