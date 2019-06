Cinéma : le nombre d’entrées a dépassé la barre des 100 millions au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Le nombre d’entrées dans les salles obscures sud-coréennes a franchi la barre des 100 millions depuis le début de l’année. C'est un record pour un premier semestre.Selon le Kofic, l’équivalent du CNC français, ce chiffre a atteint plus précisément 105 320 000 entre le 1er janvier et le 25 juin. Il s’agit d’une progression de 8,97 millions en glissement annuel.Cette belle performance s’explique par le succès de plusieurs blockbusters dont « Extreme Job » (16,2 millions d’entrées), « Captain Marvel » (5,8 millions), « Avengers : Endgame » (13,9 millions), « Parasite » (9,2 millions) et « Aladdin » (7 millions).Le nombre de spectateurs à s’être déplacés pour un film sud-coréen a enregistré, mardi, un record avec 56 110 000 entrées. Le cinéma du pays du Matin clair a ainsi occupé la plus grande part de marché avec 53,3 %.