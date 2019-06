Moon remercie Xi pour son rôle actif dans la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République a remercié son homologue chinois pour la contribution constructive à la dénucléarisation complète et l’installation d’une paix permanente sur la péninsule, en saluant les résultats de la récente visite de ce dernier à Pyongyang.C’était au cours du 5e sommet entre Moon Jae-in et Xi Jinping tenu cet après-midi à Osaka, au Japon, où se déroule demain et après-demain le sommet du G20.A cette occasion, Moon a exprimé sa satisfaction quant aux fréquentes rencontres de personnalités de haut niveau des deux nations, dont les Premiers ministres et les chefs de Parlement, notamment sur les plans diplomatique et sécuritaire.Le locataire de la Maison bleue s’est également réjoui du développement de la coopération économique bilatérale en indiquant que les échanges et les investissements entre Séoul et Pékin ont atteint leur plus haut niveau l’an dernier. Enfin, le dirigeant sud-coréen a espéré voir l’intensification des échanges dans les domaines culturel et humain.De son côté, le chef de l’Etat chinois a souligné que les deux pays peuvent accomplir de nombreuses choses s’ils avancent main dans la main. Dans la foulée, Xi a affirmé que Pékin œuvrait pour le développement continu des relations bilatérales et contribuerait au maintien de la paix dans la péninsule et dans la région.