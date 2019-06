G20 à Osaka : plusieurs rencontres bilatérales prévues en marge du sommet

Photo : KBS News

Le sommet du G20 se déroule aujourd’hui et demain à Osaka, au Japon. 19 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que les représentants de 37 pays et organisations régionales et internationales, vont y échanger autour de huit thèmes, dont l’économie mondiale, le commerce, l’environnement, la femme et la santé.De nombreuses rencontres bilatérales ou trilatérales sont prévues en marge de cette conférence. Le président sud-coréen Moon Jae-in, arrivé sur place jeudi, a eu un sommet hier après-midi avec son homologue chinois Xi Jinping et va s’entretenir en tête-à-tête avec six autres chefs d’Etat, dont le président russe Vladimir Poutine. Le sommet sud-coréano-nippon, quant à lui, ne devrait pas officiellement avoir lieu, mais les deux dirigeants pourraient avoir un court entretien à différentes occasions.Ce qui attire le plus l’attention, c’est le sommet Washington-Pékin prévu demain matin. Le commerce devrait occuper le cœur des discussions entre Trump et Xi, ainsi que la question nucléaire nord-coréenne. Le président américain va également s’entretenir avec ses homologues russe, indien, allemande et brésilien. Un sommet trilatéral avec les chefs de gouvernement nippon et indien est également prévu.