Moon Jae-in s’engage à construire des relations d’amitié sud-coréano-nipponne inébranlables

Photo : KBS News

Actuellement en visite au Japon afin de participer au sommet du G20, le président de la République a affirmé qu’il allait mener des efforts afin de construire des relations d’amitié et de coopération avec Tokyo inébranlables face à toutes les difficultés.Au cours d’un dîner organisé hier pour les ressortissants sud-coréens résidant à Osaka, Moon Jae-in s’est également engagé à coopérer activement avec le gouvernement japonais pour le succès des Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020, en rappelant que les deux pays sont de vieux amis et voisins qui entretiennent des échanges depuis plus de 1 500 ans.De leur côté, les représentants des expatriés lui ont fait part de l’inquiétude de la diaspora quant à l’aggravation des tensions entre Séoul et Tokyo, en faisant remarquer qu’une telle situation avait des répercussions considérables sur leur vie quotidienne et nuisait au développement des communautés sud-coréennes dans l’archipel. Dans la foulée, ils ont souhaité voir s’améliorer les relations bilatérales pour que les deux pays voisins puissent retrouver leur confiance mutuelle.