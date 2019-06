Photo : YONHAP News

Samedi pluvieux, dimanche nuageux. C'est en substance ce qui attend les sud-Coréens s'il mettent le nez dehors les deux prochains jours.Côté températures, d’après Météo-Corée, on attend autour de 27°C à Séoul et à Gangneung, 26°C à Daegu, 25°C à Daejeon, et 24°C à Busan dans le sud-est, la région la plus fraîche ce week-end.