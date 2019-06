G20 à Osaka : un sommet Séoul-Moscou prévu ce soir

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen va rencontrer son homologue russe, ce soir, en marge du sommet du G20 qui se déroule à Osaka jusqu’à demain.A cette occasion, Moon Jae-in devrait remercier la Russie qui a continué à déployer ses efforts pour régler le dossier nucléaire nord-coréen par le dialogue, et l’appeler à poursuivre sa coopération en vue de faire installer la paix dans la péninsule coréenne.Avant ce tête-à-tête, le locataire de la Maison bleue prononcera un discours sur le thème « l’économie mondiale, le commerce et les investissements » lors de la première session du G20. Sur la tribune, Moon présentera les mesures prises afin de réaliser un « Etat inclusif et innovant » et les résultats obtenus par son gouvernement. Et il expliquera les efforts déployés pour mener des politiques fiscales expansionnistes telles que l’additif budgétaire.Après cette intervention, le numéro un sud-coréen tiendra un sommet bilatéral successivement avec ses homologues d’Inde, d’Indonésie et de Russie. En outre, il devrait avoir une réunion informelle avec ceux de l’Argentine et des Pays-Bas.