Le Sénat américain adopte un projet de NDAA renforçant les sanctions financières contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Sénat américain a adopté le 27 juin, heure locale, un projet de « loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) » pour l’année fiscale 2020, et celui-ci contient une clause visant à renforcer les mesures restrictives à l’encontre de la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté « The Hill ».Selon le média américain spécialisé dans les affaires politiques, le NDAA en question inclut un volet sur les restrictions bancaires impliquant le pays communiste, dit « BRINK ». Ce dernier texte est couramment appelée « loi Otto Warmbier », du nom du tristement célèbre étudiant qui a passé 18 mois de détention en Corée du Nord avant d’être rapatrié aux Etats-Unis dans un état végétatif et de décéder quelques jours après. Le projet était passé à la Chambre des représentants, mais il n’avait pas pu aboutir au Sénat faute d’être adopté dans le délai réglementaire.Ce texte juridique a pour objectif d’imposer des sanctions dites « secondaires » contre les institutions financières qui font du commerce avec le royaume ermite. En ligne de mire se trouvent celles qui aident Pyongyang à détourner les sanctions en vigueur contre lui. D’après « The Hill », ce dispositif devrait frapper notamment des banques chinoises.Au sein de la Chambre des représentants, la commission des forces armées a déjà adopté la même proposition de loi, et celle-ci sera soumise au vote en séance plénière. Pour rappel, aux Etats-Unis, un projet de loi être adopté par deux chambres, et ensuite signé par le président pour qu’il soit légiféré.Par ailleurs, le NDAA 2020 adopté au Sénat interdit le retrait des soldats américains déployés en Corée du Sud en dessous du seuil de 28 500, soit précisément le nombre actuel des GI’s affectés dans le sud de la péninsule. C’est une progression de 6 500 soldats par rapport à la loi 2019, qui fixait ce seuil à 22 000.