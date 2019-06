Séoul et Kuala Lumpur conviennent de conclure un ALE d’ici novembre

Photo : KBS News

La Corée du Sud et la Malaisie ont proclamé hier le lancement des négociations en vue de signer un accord de libre-échange (ALE). Les deux pays envisagent de le conclure en marge du sommet spécial Corée du Sud-Asean, qui va se dérouler en novembre à Busan.La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, a fait une déclaration officielle en ce sens à l’issue de sa visioconférence avec le ministre malais du Commerce international et de l'Industrie, Darell Leiking.Le premier round des pourparlers doit se tenir le 11 juillet prochain à Kuala Lumpur.Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des partenaires commerciaux. Séoul avait en effet lancé, le 3 juin, les négociations de l’ALE avec les Philippines, passé un accord de principe avec la Grande-Bretagne le 10 juin et entamé, dix jours plus tard, les pourparlers avec la Russie en vue de conclure un ALE dans les domaines des services et des investissements.