Dialogue nucléaire Corée du Nord-USA : Pyongyang ne veut pas d'une médiation de Séoul

Photo : YONHAP News

Pyongyang a demandé que le dialogue avec Washington ne fasse pas l’objet d’une intervention de Séoul.Le directeur en charge de l’Amérique du Nord au ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kwon Jong-gun, a récemment affirmé que si le dialogue avec les Etats-Unis reprenait, les deux interlocuteurs des négociations discuteraient directement entre eux, et non par le biais de la médiation de la Corée du Sud.S’adressant à l’administration Trump, le diplomate nord-coréen a appelé à apporter une « solution convenable », la pressant ainsi à relancer dans un avenir proche les pourparlers au niveau de travail. Il a en même temps avancé des conditions, à savoir une attitude correcte, un interlocuteur avec qui on peut communiquer et une alternative complète.Ces propos interviennent alors que la reprise du dialogue Washington-Pyongyang se profile à l’horizon. Dans ce contexte, le royaume ermite souhaiterait ainsi se livrer à un bras de fer avec le pays de l'Oncle Sam afin d’occuper une position favorable dans les négociations à venir.