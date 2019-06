L’Onu analyse l’engouement pour les produits cosmétiques sud-coréens

Photo : YONHAP News

L’engouement pour les produits de beauté sud-coréens (K-Beauty) a attiré même l’attention des Nations unies. A l’occasion de la Journée des PME, proclamée l’an dernier par l’Onu, une conférence a eu lieu hier au siège de l’organisation internationale à New York afin de présenter comment l’industrie cosmétique du pays du Matin clair a connu un succès planétaire.Les représentants de la firme sud-coréenne P&J Medesthetics étaient invités comme intervenants. Il s’agit d’une compagnie proposant des marques de son pays aux chaînes de télé-achat et aux distributeurs des Etats-Unis.La firme a expliqué avoir présenté, l’an dernier, près de 150 articles dans des programmes de télé-achat aux USA. Elle a également présenté des cas de succès d'entreprises cosmétiques sud-coréennes, au sein desquelles les jeunes et les aînées œuvrent ensemble pour défricher les marchés mondiaux.Enfin, le PDG de la compagnie Chang Cheon-min a souligné que, pour le développement durable des PME, il était indispensable de se procurer des plate-formes permettant d’optimiser la promotion de leurs produits.