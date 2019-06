Naufrage sur le Danube : le dernier corps retrouvé est bien celui d’une sud-Coréenne

Photo : YONHAP News

30 jours se sont passés depuis le tragique accident du bateau hongrois « Hableany ». Et le bilan provisoire a été mis à jour hier.Selon l’équipe sud-coréenne de réaction rapide sur place, le corps repêché le 22 juin dernier à quelque 30 km des lieux du drame est bel et bien celui d’une sud-Coréenne sexagénaire victime du naufrage meurtrier. L’identification avait été tentée dans un premier temps à partir de l’analyse des empreintes génétiques, mais l’état de décomposition de la dépouille ne permettait pas de confirmer son identité par ce procédé. Ainsi, une analyse génétique a donc été effectuée. Et les résultats viennent de tomber.Cette confirmation porte le nombre de décès à 24. Désormais, il ne reste que deux personnes portées disparues. Pour rappel, seuls sept ont pu être sauvés à temps parmi les 33 individus à bord.A l’origine de l’accident se trouve un grand navire de croisière, le « Sigyn », qui avait percuté l’embarcation. Celui-ci, opéré par la compagnie Viking dont le siège se situé à Bâle, en Suisse, a repris son service après avoir été soumis à une enquête policière de quelques heures seulement. Son capitaine, responsable de la collision, a été libéré sous caution à condition qu’il reste en Hongrie. Et l’enquête risque de se prolonger.Séoul a donc renouvelé sa demande à Budapest de faire toute la lumière sur cet accident et d’en déterminer entièrement les responsabilités. A cet effet, le chef du Parquet sud-coréen a fait parvenir une lettre destinée à son homologue hongrois via l’ambassadeur de Corée du Sud à Budapest.