Steve Biegun : Washington est prêt à discuter avec Pyongyang

Photo : KBS News

Les représentants nucléaires sud-coréen et américain se sont entretenus ce matin à Séoul. A cette occasion, Lee Do-hoon et Steve Biegun ont partagé des informations sur la récente situation en Corée du Nord, discuté des moyens de coopération entre les deux alliés visant à faire revenir le pays communiste à la table des négociations, et coordonné l’agenda du sommet entre les présidents Moon Jae-in et Donald Trump prévu ce dimanche à Séoul.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Biegun a déclaré à l'issue de cette rencontre qu'il s'attendait à ce que le prochain sommet entre Moon et Trump soit une occasion importante pour la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne, tout en ajoutant que Washington est prêt à mener des discussions constructives avec Pyongyang.L’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord va également rencontrer cet après-midi le ministre sud-coréen de la Réunification Kim Yeon-chul afin d’échanger sur l’aide alimentaire fournie par Séoul à Pyongyang.Contrairement aux observations avancées par certains médias, un responsable du ministère des Affaires étrangères a estimé peu probable que le diplomate américain contacte le côté nord-coréen au cours de sa visite en Corée du Sud.