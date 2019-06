La consommation progresse en mai

Photo : KBS News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié son rapport sur la tendance des activités industrielles sud-coréennes pour le mois dernier. Selon ce document, deux catégories ont commencé à dévisser en mai pour voir leur courbe haussière se renverser au bout de deux mois.D’une part, la production industrielle a diminué de 0,5 % par rapport au mois précédent. Cela s’explique notamment par une baisse de la production minière et par celle des exportations. D’autre part, les investissements ont perdu 8,2 % en un mois. A l’origine se trouve une chute des investissements dans les machines notamment liées aux semi-conducteurs et dans les équipements de transport. Ils ont aussi reculé de 0,3 % dans les BTP.Seule la consommation a progressé. Ainsi, les ventes au détail ont gagné 0,9 % par rapport au mois précédent. D’après le Kostat, elles ont été tirées par la hausse des ventes de vêtements et de produits électroménagers pour l’été.Par ailleurs, l’indice composite reflétant la conjoncture économique actuelle a augmenté en mai de 0,2 point par rapport au mois précédent, soit une première hausse en 14 mois.Par contre, l’indicateur prévoyant la situation économique à venir a reculé de 0,2 point, cela en raison d’une baisse du Kospi, l’indice de référence à la Bourse de Séoul, ainsi que de l’indice des prix à l’importation et à l’exportation.