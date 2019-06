Au-delà de 10 millions de won, toute transaction en liquide sera rapportée aux autorités financières

Photo : YONHAP News

Il sera bientôt obligatoire pour les établissements financiers de rendre compte de toute opération au comptant de plus de 10 millions de wons, soit 7 600 euros, à l’Unité de renseignement financier de Corée (KOFIU), rattachée à la Commission des services financiers (FSC). Une nouvelle loi en la matière entrera en vigueur à partir du 1er juillet.Pour le moment, cette démarche est exigée dès que le montant dépasse les 20 millions de wons. Selon la FSC, ce seuil a été revu à la baisse de sorte à harmoniser avec les critères fixés par les pays avancés qui ont mis en place le même système, à savoir les Etats-Unis, le Canada et l’Australie.Cette déclaration ne concerne pas les virements bancaires mais uniquement les retraits ou les dépôts d’une important somme en liquide par les clients. Au cas où on douterait un blanchiment d’argent ou qu’il serait nécessaire de mener une enquête policière ou judiciaire, la KOFIU pourra fournir les relevés des transactions concernées au parquet, à la police, au fisc ou à la douane.Par ailleurs, il y a une nouveauté dans ce projet de révision de la loi. Elle concerne les établissements de transactions financières en ligne ainsi que les prêteurs dotés d’un capital de plus de 50 milliards de wons, soit 38 millions d’euros. Ils devront s’engager dans la prévention du blanchiment d’argent. Dans l’avenir, ils auront l’obligation de vérifier l’identité de leurs clients et de signaler à la KOFIU si un blanchiment est soupçonné.