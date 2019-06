Moins de 50 % des sud-Coréens prévoient de partir en vacances cet été

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Office national du tourisme ont effectué un sondage auprès de 1 005 habitants sur leurs projets de vacances pour cet été.D’après les résultats, seules 48 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles comptaient partir en vacances. Environ 70 % d’entre elles envisagent de rester sur le territoire sud-coréen. Quant aux destinations dans le pays, c’est la province de Gangwon, située dans l’est, qui arrive en tête avec 30 %. Elle est suivie de l’île de Jeju, de la province de Gyeongsang du Sud et de celle de Jeolla du Sud.Un quart des sondés comptent partir fin juillet ou début août. Et 36 % projettent de passer trois jours sur leur lieu de villégiature. Le budget prévu est en moyenne de 200 euros. Et la voiture s’impose comme le moyen de transport préféré avec près de 72 %. Enfin, la maison de vacances en location est plébiscitée pour l’hébergement.Un peu plus de 50 % des sud-Coréens ont répondu ne pas prévoir de partir en vacances. Cela faute de temps libre ou d’argent, ou parce qu’ils préfèrent partir à une autre saison.