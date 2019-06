Coup d’envoi du Bifan 2019

Photo : KBS News

La 23e édition du Festival international du film fantastique de Bucheon (Bifan) a débuté hier. Au total, 284 films provenant de 49 pays seront projetés pendant 11 jours dans cette ville située à l'ouest de Séoul.Des longs et courts métrages de genres variés, science-fiction, fantastique, comédie, film musical ou horreur, ont été regroupés dans diverses sélections, dont Korea Fantastique, World Fantastic Red et Fantastic Short Films.D’autre part, une rétrospective de films de genre sud-coréens et une autre de films de robots, ainsi qu'une conférence sur la réalité virtuelle et la projection d’œuvres invitées à d’autres festivals cinématographiques sont également au programme pour le plus grand plaisir des cinéphiles de la région.