G20 à Osaka : Moon Jae-in à la tribune, des sommets avec l’Inde et l’Indonésie

Photo : YONHAP News

Au sommet du G20 qui s’est ouvert aujourd’hui à Osaka, le président sud-coréen a prononcé un discours lors de la première session. Moon Jae-in a souligné qu’il fallait s’affranchir du « dilemme du prisonnier », selon lequel l’économie mondiale se précipite vers « un équilibre réductionniste » à cause des conflits commerciaux. Il a appelé les chefs d’Etat présents à s’avancer au contraire vers « un équilibre expansionniste » qui sera bénéfique pour tous grâce au libre-échange.Le locataire de la Cheongwadae a fait valoir que le FMI et l’OCDE avaient revu à la baisse leurs prévisions sur l’économie mondiale, notamment en raison des conflits commerciaux et de la montée du protectionnisme. Il a appelé le G20 à faire preuve de leadership, d’autant plus qu’une nation ne pourra régler à elle seule un tel dossier.Dans la ville japonaise, le numéro un sud-coréen a également tenu un sommet bilatéral avec le Premier ministre indien. Moon Jae-in et Narendra Modi se sont accordés pour dire que la Corée du Sud et l’Inde ne cessent d’approfondir leur « partenariat stratégique spécial » grâce à leur coopération renforcée dans divers domaines et à leurs échanges actifs de haut niveau, y compris les visites croisées entre les deux leaders.Lors de cette rencontre, le chef de l'Etat sud-coréen a fait savoir que l’Inde est le pays clé de sa « nouvelle politique du Sud ». Il a souhaité que les deux nations puissent continuer de développer rapidement leurs relations basées sur une confiance et une amitié solides. Les deux leaders sont convenus de trouver des intérêts communs entre la « nouvelle politique du Sud » de Moon et la « nouvelle politique de l’Est » de Modi, et ce afin de créer des synergies. L'occupant de la Maison bleue a demandé au chef du gouvernement indien d’aider les industriels du pays du Matin clair à s’implanter en Inde, notamment pour l’industrie de défense.Moon Jae-in a par ailleurs tenu un sommet avec son homologue indonésien. A cette occasion, il s’est félicité du fait que les deux pays ont pu porter les relations bilatérales à leur plus haut niveau, à savoir jusqu’au « partenariat stratégique spécial », cela pendant le premier mandat de Joko Widodo.Les deux hommes ont souhaité que les négociations sur l’accord de partenariat économique complet (CEPA) entre Séoul et Jakarta aboutissent afin de le conclure en marge du sommet spécial Corée du Sud-Asean, qui doit se dérouler en novembre prochain. Quant à Widodo, il a apprécié la volonté du gouvernement de Moon de renforcer les relations entre la Corée du Sud et les pays de l’Asean. Et il a promis de faire en sorte que les relations d’amitié entre Séoul et Jakarta se renforcent pendant son second mandat.