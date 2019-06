G20 à Osaka : Poutine transmet à Moon la position de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a rencontré son homologue russe dans la nuit de vendredi à samedi en marge du sommet du G20, qui s’est ouvert hier à Osaka, au Japon.A cette occasion, Vladimir Poutine a fait savoir à Moon Jae-in ce que Kim Jong-un lui avait confié lors de leur tête-à-tête. Le sommet Pyongyang-Moscou a eu lieu en avril dernier près de Vladivostok, peu après l’échec du second sommet Pyongyang-Washington à Hanoï. Selon Poutine, le leader nord-coréen a précisé qu’il était essentiel d’obtenir la garantie sur le régime, en soulignant qu’il était nécessaire d’avoir des mesures correspondantes à la dénucléarisation du Nord.Lors de ce sommet Séoul-Moscou, l'homme fort du Kremlin a également apprécié les efforts déployés par le numéro un sud-coréen pour engager le dialogue entre les deux Corées. Et il s’est félicité de l’aide humanitaire fournie à la Corée du Nord par le Sud. Il a exprimé son soutien en la matière.En réponse, le locataire de la Maison bleue a remercié le président russe d’avoir exprimé sa ferme position sur le principe d’une dénucléarisation complète via le dialogue et sur la nécessité de faire avancer les négociations Pyongyang-Washington. Il a déclaré aussi que la Russie jouait un rôle constructeur dans le processus d’installation de la paix dans la péninsule coréenne. Et il a souhaité continuer à communiquer très étroitement avec Moscou.Le président Moon a ajouté que l’échange de missives entre Kim Jong-un et Donald Trump offrait une belle occasion pour débloquer la situation, et il a espéré coopérer étroitement avec la Russie. Par ailleurs, il a souhaité que son homologue russe visite la Corée du Sud dans un proche avenir. Celui-ci lui a promis d’envisager positivement cette invitation.Il s’agissait de la cinquième rencontre entre les deux chefs d’Etat. La dernière remonte au Sommet d’Asie de l’Est (EAS) qui s’est tenu en novembre dernier à Singapour.D’après l’occupant de la Cheongwadae, au fil de ces cinq rencontres, la Corée du Sud et la Russie ont connu un développement rapide pour enregistrer une hausse des échanges commerciaux de 30 % et un record des échanges humains, à savoir 700 000 personnes, l’an dernier. Le numéro un russe a pour sa part souligné que quelque 150 entreprises sud-coréennes menaient leurs activités en Russie pour y investir 2,7 milliards de dollars. Il s’est ainsi félicité de la hausse des échanges bilatéraux.