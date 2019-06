Sommet Séoul-Washington : Moon et Trump vont se rendre ensemble à la DMZ

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump ont tenu ce matin un sommet à la Cheongwadae. Il s’agit du 8e sommet Séoul-Washington depuis la prise de fonction de l’actuel locataire de la Maison bleue et d’un nouveau tête-à-tête entre Moon et Trump en à peine 80 jours. Leur dernier entretien bilatéral remonte au mois d’avril aux Etats-Unis.Au menu des discussions entre les deux hommes : l’alliance Corée-USA, bien sûr, mais surtout le dossier nord-coréen qui est dans l’impasse depuis l’échec du sommet entre la Corée du Nord et les Etats-Unis à Hanoï. L’attention du monde entier se porte en particulier sur le fait de savoir si le numéro un américain va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cet après-midi dans la DMZ, comme il l’a souhaité samedi matin à travers un tweet posté avant de quitter Osaka où se tenait le sommet du G20.A ce propos, Trump a déclaré qu’il s’attendait à cette rencontre. Tout en indiquant qu’il allait accompagner son homologue américain dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, Moon a pour sa part déclaré que si les leaders américain et nord-coréen se serraient les mains sur la frontière, cela serait un événement historique. Il a également ajouté que cette poignée de main deviendrait une étape importante dans le processus de dénucléarisation et d’instauration de la paix dans la péninsule coréenne.Les présidents Moon et Trump vont bientôt donner une conférence de presse conjointe avant de se rendre ensemble vers la DMZ.