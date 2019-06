Conférence de presse Moon-Trump : une rencontre historique entre les leaders nord-coréen et américain va se dérouler à Panmunjom

Photo : YONHAP News

A la sortie de leur sommet tenu ce matin à la Cheongwadae, le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump ont donné une conférence de presse conjointe.A cette occasion, le locataire de la Maison bleue a déclaré qu’une rencontre historique entre les dirigeants nord-coréen et américain allait se dérouler cet après-midi dans le village de la trêve de Panmunjom. Cela sera une première depuis la signature de l’armistice il y a 66 ans. Tout en souhaitant que ce rendez-vous inédit sur la frontière intercoréenne devienne une étape importante dans le processus d’instauration de la paix dans la péninsule, Moon a qualifié son interlocuteur de « peace maker » ou de « faiseur de paix ».Le numéro un des Etats-Unis a pour sa part confirmé cette rencontre à Panmunjom tout en expliquant que ses relations avec Kim Jong-un s’étaient améliorées alors qu’une impression de colère régnait entre eux auparavant. Concernant la levée des sanctions envers le pays communiste, il a fait savoir qu’il n’allait pas se presser.Par ailleurs, le président Moon a déclaré que les deux alliés allaient coopérer plus étroitement non seulement dans le domaine de la sécurité mais aussi dans celle de l’économie ainsi que dans divers sujets de l’actualité régionale et internationale. Enfin il a souhaité que l’amitié entre la République de Corée et les Etats-Unis se consolide comme la verdure qui reprend ses couleurs en ce début d’été.Dès la fin de la conférence de presse, les deux leaders ont pris la route pour se rendre dans la DMZ.