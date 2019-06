Le président Trump appelle les industriels sud-coréens à investir davantage aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Avant de tenir un sommet avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in à la Cheongwadae, le président américain Donald Trump avait commencé sa deuxième journée de visite en Corée du Sud par un rendez-vous avec des industriels du pays. Etaient présents à cette rencontre tenue dans un grand hôtel à Séoul, des patrons de conglomérats tels que Samsung, SK, CJ, Lotte... ainsi que des représentants des entreprises qui ont investi ou prévoient d’investir aux Etats-Unis.A cette occasion, le locataire de la Maison blanche les a remerciés pour l’intérêt qu’ils portent à son pays et les a invités à investir davantage aux USA. Il n’a pas oublié non plus d’ajouter que l’accord de libre-échange Séoul-Washington était un accord bénéfique pour les deux pays et que des efforts seraient menés pour qu’il soit équitable au niveau tarifaire pour les produits agricoles et automobiles.Et enfin, le président Trump a fait savoir qu’à l’issue du sommet du G20 qui s’est clôturé la veille à Osaka, au Japon, Washington et Pékin avaient réussi à reprendre leurs négociations commerciales.