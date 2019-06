Les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis se rencontrent à Panmunjom

Photo : YONHAP News

C’est une journée historique dans l’Histoire. Les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis se sont rencontrés cet après-midi dans le village de la trêve de Panmunjom. C’est une première depuis la signature de l’armistice, il y a 66 ans.Vers 15h 45, c’est le président américain qui a d’abord fait son apparition dans le côté sud. Peu après, le leader nord-coréen est arrivé de son côté. Donald Trump et Kim Jong-un se sont alors serrés la main sur la ligne de démarcation. Exactement comme Moon Jae-in et Kim Jong-un l’avaient fait en avril 2018, lors de leur premier sommet.Après avoir fait quelques pas sur le sol nord-coréen, les deux hommes sont passés du côté sud. Devant les journalistes, ils ont chacun brièvement donné leur impression. Trump a déclaré qu’il y avait un lien d’amitié entre lui et Kim, tout en se félicitant de la réalisation de cette nouvelle rencontre. Son interlocuteur a pour sa part précisé que l’actuel occupant de la Maison blanche était le premier président américain en fonction à poser ses pieds sur le territoire nord-coréen.Puis, le moment tant attendu est venu. Le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in les a rejoints afin de discuter à trois.Les trois leaders sont ensuite entrés dans la Maison de la paix, toujours dans la partie sud-coréenne de Panmunjom. C’est là que Kim et Trump ont poursuivi leurs dialogues. Les discussions à huis clos n’étant pas terminées, on ne connaît pas encore le contenu, mais d’après CNN, le numéro un américain aurait invité son interlocuteur à se rendre à la White House.Un peu plus tôt, les présidents de la Corée du Sud et des Etats-Unis avaient visité ensemble le poste d’observation Ouellette, située dans la DMZ, pendant un quart d’heure. Sur place, les deux leaders ont été briefés par les GI’s sur les opérations de recherches des dépouilles des soldats tués pendant la guerre de Corée. Le locataire de la Cheongwadae a également profité de cette occasion pour parler de la reprise des activités dans le complexe intercoréen de Gaeseong, dans le territoire nord-coréen.