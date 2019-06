La rencontre des dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis à Panmunjom permet de franchir une étape dans le processus de paix

Photo : YONHAP News

Le dernier dimanche du mois de juin 2019 va marquer l’Histoire. Les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis se sont rencontrés cet après-midi dans le village de la trêve de Panmunjom. C’est une première depuis la signature de l’armistice, le 27 juillet 1953.Vers 15h 45, c’est le président américain Donald Trump qui a d’abord fait son apparition dans le côté sud. Peu après, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé de son côté. Les deux hommes se sont alors serrés la main sur la ligne de démarcation. Exactement comme le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in et Kim Jong-un l’avaient fait en avril 2018, lors de leur premier sommet.Après avoir fait quelques pas sur le sol nord-coréen, Kim et Trump sont passés du côté sud. Devant les journalistes, ils ont chacun brièvement donné leur impression. Puis, est venu le moment tant attendu. Moon les a rejoints afin de discuter à trois. Toujours à l’extérieur. L’homme fort nord-coréen a qualifié la proposition de Trump d’unique qui permet de mettre fin au passé sombre et d’explorer un bel avenir. Et il a également remercié Moon.Les trois leaders sont ensuite entrés dans la Maison de la paix, dans la partie sud-coréenne de Panmunjom. C’est là que Kim et Trump ont poursuivi leur dialogue qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu : 53 mn. Contre 2 mn, comme l’avait évoqué le numéro un américain à l’origine. Ces discussions peuvent ainsi être considérées comme un 3e sommet.A leur sortie de la Maison de la paix, Moon et Trump, qui avaient pris congé de Kim quelques minutes plus tôt, se sont adressés aux journalistes qui les attendaient. A cette occasion, l’occupant de la White House s’est félicité de cette rencontre inédite qui a commencé par un tweet hier matin à Osaka où se déroulait le sommet du G20. Il a déclaré qu’on n’avait pas besoin de se précipiter et que des discussions à venir pourraient aboutir à des résultats historiques. Il a également fait savoir que l’homme fort de Pyongyang était toujours le bienvenu à Washington. Il n’a pas non plus oublié d’ajouter que le chef de l’Etat sud-coréen serait impliqué étroitement dans les discussions nord-coréano-américaines.Le numéro un de la Corée du Sud a pour sa part déclaré qu’il souhaitait rendre hommage à l’approche audacieuse et unique de son homologue américain. Il a aussi expliqué qu’à l’origine, il devait l’accompagner jusqu’au poste d’observation Ouellette où des GI’s ont briefé les deux dirigeants sur les opérations de recherches des dépouilles des soldats tués pendant la guerre de Corée, mais Donald Trump l’a invité à se retrouver à trois à Panmunjom. Et Moon Jae-in n’a pas oublié d’ajouter que le président des Etats-Unis avait donné de l’espoir non seulement aux habitants des deux Corées mais aussi à ceux du monde entier.