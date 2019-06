Manifestations « pour » ou « contre » la visite de Trump

Photo : YONHAP News

Tout au long de la visite du président américain en Corée du Sud, nombreux sud-Coréens sont descendus dans la rue.Des étudiants progressistes, par exemple, se sont rassemblés ce matin devant le grand hôtel où Donald Trump a rencontré des industriels afin de le critiquer. D’autres militants s’étaient donné rendez-vous à Gwanghwamun pour crier haut et fort qu’ils n’allaient pas rester les bras croisé si les Etats-Unis nuisaient à la réunification pacifique de la péninsule.Dans le camp d’en face, drapeaux sud-coréens et américains en main, les conservateurs ont fait une marche à Itaewon en criant « We love Trump » ou « We love USA ».