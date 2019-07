Donald Trump : la Corée du Nord est un pays à haut potentiel

Photo : YONHAP News

A la sortie de sa rencontre avec le leader nord-Coréen Kim Jong-un dans le village de la trêve de Panmunjom, le président américain s’est immédiatement rendu à la base aérienne d’Osan, dans la province de Gyeonggi. Arrivé à bord de l'hélicoptère présidentiel « Marine One », Donald Trump a été chaleureusement acclamé par les cris enthousiastes des GI's.Le locataire de la Maison blanche a qualifié le résultat de la discussion à Panmunjom d'excellent. Evoquant le potentiel de la Corée du Nord, il a fait savoir que le pays communiste deviendrait prospère une fois dénucléarisé.Selon le dirigeant américain, la relation entre Washington et Pyongyang, autrefois antagoniste, s’est radicalement améliorée depuis le sommet de Singapour. Il a également exprimé sa gratitude envers le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et sa fille et conseillère Ivanka Trump. Cela montre que le chef de la diplomatie américaine a joué un rôle crucial dans la rencontre entre les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis.Dans son discours à Osan, Trump a prévu que de nombreuses nouvelles incroyables allaient se produire. Il a terminé ainsi sa visite de deux jours dans le pays du Matin clair avant de regagner son pays.