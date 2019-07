Dénucléarisation : Washington discutera avec le ministère nord-coréen des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a affirmé hier, à l’issue de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, que les discussions à venir entre Washington et Pyongyang seraient dirigées par l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, et un ou deux représentants du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, probablement son ministre Ri Yong-ho ou sa vice-ministre Choe Son-hui.Ce propos montre que l’équipe nord-coréenne de négociation, représentée par Kim Yong-chol, vice-président du Parti des travailleurs, est pilotée par le ministère des Affaires étrangères du régime depuis le sommet de Hanoï en février, qui s'est terminé sans accord.Affirmant son statut de responsable en chef américain sur le dossier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, Pompeo a prévu que les prochaines négociations bilatérales débuteraient vers mi-juillet. Il a également rappelé la position du locataire de la Maison blanche, selon lequel il n’est pas question de précipiter les discussions à venir.Quoi qu’il en soit, la formation des nouvelles équipes de négociation pourra donner un coup de pouce aux discussions en vue de la dénucléarisation du pays communiste.